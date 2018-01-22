В Кемерово 29-летняя пьяная женщина выпала из окна 3-го этажа
В Кемерово пьяная 29-летняя женщина выпала из окна 3-го этажа и получила серьезные травмы. Инцидент случился 21 января, отмечается в местных СМИ.
Как указывается в данных источника, происшествие случилось утром в районе Шалготарьяна у дома по Ленинградскому проспекту. Прибывшие к месту работники скорой помощи экстренно доставили 29-летнюю женщину в медучреждение. Врачи диагностировали наличие кататравмы, тупую травму в области живота, а также разрыв селезенки. Отмечается, что она пребывала в состоянии опьянения.
Удалось установить, что женщина выпала с высоты 3-го этажа, предположительно, во время попытки покурить. На сегодня правоохранители выясняют все детали случившегося.
Как указывается в данных источника, происшествие случилось утром в районе Шалготарьяна у дома по Ленинградскому проспекту. Прибывшие к месту работники скорой помощи экстренно доставили 29-летнюю женщину в медучреждение. Врачи диагностировали наличие кататравмы, тупую травму в области живота, а также разрыв селезенки. Отмечается, что она пребывала в состоянии опьянения.
Удалось установить, что женщина выпала с высоты 3-го этажа, предположительно, во время попытки покурить. На сегодня правоохранители выясняют все детали случившегося.
Автор: Валерий Антонов