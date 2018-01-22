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В Узбекистане врачи нашли в теле младенца 16 швейных иголок
В Узбекистане в теле младенца медики обнаружили 16 швейных иголок. Инцидент был зафиксирован в Ферганской области. Об этом сообщили представители Минздрава республики.

В Узбекистане врачи нашли в теле младенца 16 швейных иголок


Сообщается, что мать малыша обратилась за помощью к специалистам ближайшей клиники. Сделав рентген, медики сразу же приняли решение отправлять ребенка на операцию. Хирурги работали на протяжении девяти часов, из тела младенца удалось извлечь 13 иголок, остальные инородные тела они попытаются достать в ходе следующего оперативного вмешательства.

Как рассказали врачи, ребенок жил с иглами на протяжении полутора месяцев. Они находятся разных частях тела малыша. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов предполагают, что ребенок не мог проглотить их самостоятельно. По факту случившегося проводится предварительная проверка.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:06
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