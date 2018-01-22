В Хабаровске ветеран ВОВ погиб из-за прорыва трубы с горячей водой
21 января в Хабаровске 90-летний ветеран ВОВ скончался от ожогов, полученных при прорыве трубы с горячей водой. Заведено уголовное дело, детали трагедию устанавливают следователи.
Как рассказали представители СУ СКР, из-за прорыва трубы на кухне всю квартиру, находящуюся на первом этаже, окутали клубы горячего пара. Тело пенсионера обнаружил сын, пришедший в гости. Судмедэксперты установят точную причину его смерти, но, скорее всего, она наступила от многочисленных ожогов. Коммунальщикам, отвечающим за данный участок, может грозить реальный срок.
Ранее в Хабаровском крае нашли скелет женщины.
Как рассказали представители СУ СКР, из-за прорыва трубы на кухне всю квартиру, находящуюся на первом этаже, окутали клубы горячего пара. Тело пенсионера обнаружил сын, пришедший в гости. Судмедэксперты установят точную причину его смерти, но, скорее всего, она наступила от многочисленных ожогов. Коммунальщикам, отвечающим за данный участок, может грозить реальный срок.
Ранее в Хабаровском крае нашли скелет женщины.
Автор: Джанабилова Татьяна П