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Пэрис Хилтон в преддверии свадьбы опубликовала голое фото
В преддверии свадьбы известная светская львица Пэрис Хилтон обнародовала обнаженное фото. Снимок появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.

Пэрис Хилтон в преддверии свадьбы опубликовала голое фото


На фотографии Хилтон запечатлена спиной в странном наряде, который абсолютно не прикрывает тела. Пользователи не смогли рассмотреть, как он выглядит в анфас, ведь сзади все закреплено на одной лишь шнуровке. Пэрис Хилтон 36 лет и недавно на горнолыжном курорте в Аспене ее возлюбленный сделал наследнице империи отелей предложение. Избранником эффектной блондинки выступил 32-летний актер и манекенщик Крис Зилк. Пара встречается уже много лет, делая предложение, молодой человек преподнес Хилтон кольцо, стоимость которого составила 2 миллиона долларов. Сообщается, что украшение имеет бриллиант в 20 карат.

Недавно Хилтон сообщила фолловерам, что после свадьбы перестанет быть диджеем в одном из ночных клубов, расположенных на Ибице, однако продолжит посещать этот остров.

Внимание пользователей привлекла далеко не эта новость, а полностью обнаженный снимок знаменитости. Некоторые одобрили публикацию Хилтон, но нашлись и те, кто посчитал, что девушке, которая собирается выйти замуж, не следовало бы выкладывать подобные фото.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:48
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