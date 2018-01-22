Шура проходит процедуры кровопускания в курганской ортопедической клинике
Певец Шура поделился со своими подписчиками переживаниями относительно лечения в курганском центре Илизарова. Речь идёт о назначенных врачами процедурах кровопускания, они проходят в специализированной ортопедической клинике.
Сообщается, что Шуре несколько раз в неделю приходится сдавать кровь. Ранее популярному российскому поп-исполнителю были назначены обследование и специальные процедуры. В своём микроблоге в соцсети Instagram артист разместил соответствующий видеоролик. Он показывает, как певец проходит назначенный врачами курс лечения. Шура отметил, что кровь берут у него в ходе утренних процедур. «Говорят, что кровопускание это хорошо. А вы себе делали?», - спрашивает звезда у подписчиков своего аккаунта.
В комментариях фанаты приободрили своего кумира, многие пожелали ему скорейшего выздоровления. Некоторые из подписчиков успокоили певца, написав, что всё будет в порядке.
Сообщается, что Шуре несколько раз в неделю приходится сдавать кровь. Ранее популярному российскому поп-исполнителю были назначены обследование и специальные процедуры. В своём микроблоге в соцсети Instagram артист разместил соответствующий видеоролик. Он показывает, как певец проходит назначенный врачами курс лечения. Шура отметил, что кровь берут у него в ходе утренних процедур. «Говорят, что кровопускание это хорошо. А вы себе делали?», - спрашивает звезда у подписчиков своего аккаунта.
В комментариях фанаты приободрили своего кумира, многие пожелали ему скорейшего выздоровления. Некоторые из подписчиков успокоили певца, написав, что всё будет в порядке.
Автор: Семен Зайцев