Биологи изобрели эликсир "вечной молодости" с побочными эффектами
Биологи создали эликсир «вечной молодости», у которого оказались опасные побочные эффекты. Речь касается механизма блокировки белка, ответственного за старение организма. Метод проверили на мышах в лабораторных условиях.
Как выяснилось, за скорость старения ответственен белок C/EBPβ-LIP. В рамках проведения исследования грызуны жили заметно дольше после отключения обменных процессов с его участием. Это проводилось путем ввода рапамицина, представляющего собой высокоэффективный иммунодепрессант, используемый в целях предотвращения отторжения органов во время трансплантации.
Организм является сбалансированной системой, поэтому подавление какой-либо части его деятельности может привести к непредсказуемым итогам. Исследователи отметили, что на сегодня ведут работу в направлении минимизации последствий.
«Мы работаем с этим. Если получится сделать подавить активность C/EBPβ-LIP без возникновения каких-либо побочных эффектов, у людей возникнет препарат, способный реально замедлить старение, что приведет к действительному продлению жизни», — отметили биологи в материалах новой работы.
Как выяснилось, за скорость старения ответственен белок C/EBPβ-LIP. В рамках проведения исследования грызуны жили заметно дольше после отключения обменных процессов с его участием. Это проводилось путем ввода рапамицина, представляющего собой высокоэффективный иммунодепрессант, используемый в целях предотвращения отторжения органов во время трансплантации.
Организм является сбалансированной системой, поэтому подавление какой-либо части его деятельности может привести к непредсказуемым итогам. Исследователи отметили, что на сегодня ведут работу в направлении минимизации последствий.
«Мы работаем с этим. Если получится сделать подавить активность C/EBPβ-LIP без возникновения каких-либо побочных эффектов, у людей возникнет препарат, способный реально замедлить старение, что приведет к действительному продлению жизни», — отметили биологи в материалах новой работы.
Автор: Валерий Антонов