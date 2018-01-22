Лена Миро раскритиковала Ксению Собчак за антихристианское поведение в Крещение
Лена Миро раскритиковала Ксению Собчак за антихристианское поведение в Крещение. Соответствующий пост блогерша разместила в микроблоге Instagram.
Миро показала пользователям коллаж из трех кадров, сделанных во время праздника. Собчак отличилась и оставила двоякое впечатление. На снимках звезда изображает священника или стоит около храма с бутылкой, а на последнем, соблюдая церковные каноны, ныряет в купель.
«Ксении давно пора сделать выбор: носить крестик или снять трусы, верить в религию или нет. От нее просто жуть берет. Есть у меня пара соображений: ее мозг превратился в кашу от запрещенных препаратов или она постоянно пьяна», - написала Миро.
Пользователи поддержали пост блогера, заметив, что Собчак пиарится, поэтому посещает все модные мероприятия.
Ранее Миро раскритиковала жировые складки Ксении Анатольевны.
Миро показала пользователям коллаж из трех кадров, сделанных во время праздника. Собчак отличилась и оставила двоякое впечатление. На снимках звезда изображает священника или стоит около храма с бутылкой, а на последнем, соблюдая церковные каноны, ныряет в купель.
«Ксении давно пора сделать выбор: носить крестик или снять трусы, верить в религию или нет. От нее просто жуть берет. Есть у меня пара соображений: ее мозг превратился в кашу от запрещенных препаратов или она постоянно пьяна», - написала Миро.
Пользователи поддержали пост блогера, заметив, что Собчак пиарится, поэтому посещает все модные мероприятия.
Ранее Миро раскритиковала жировые складки Ксении Анатольевны.
Автор: Джанабилова Татьяна П