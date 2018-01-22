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Лена Миро раскритиковала Ксению Собчак за антихристианское поведение в Крещение
Лена Миро раскритиковала Ксению Собчак за антихристианское поведение в Крещение. Соответствующий пост блогерша разместила в микроблоге Instagram.

Лена Миро раскритиковала Ксению Собчак за антихристианское поведение в Крещение


Миро показала пользователям коллаж из трех кадров, сделанных во время праздника. Собчак отличилась и оставила двоякое впечатление. На снимках звезда изображает священника или стоит около храма с бутылкой, а на последнем, соблюдая церковные каноны, ныряет в купель.

«Ксении давно пора сделать выбор: носить крестик или снять трусы, верить в религию или нет. От нее просто жуть берет. Есть у меня пара соображений: ее мозг превратился в кашу от запрещенных препаратов или она постоянно пьяна», - написала Миро.

Пользователи поддержали пост блогера, заметив, что Собчак пиарится, поэтому посещает все модные мероприятия.

Ранее Миро раскритиковала жировые складки Ксении Анатольевны.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:40
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