Светлана Лобода объявила о премьере клипа "Парень" и показала свою "пятую точку"
Светлана Лобода в Instagram поделилась новостью о скорой премьере клипа на песню «Парень». Новость звезда подкрепила пикантной фотографией, на которой можно разглядеть отточенные формы звезды. Подписчики позитивно отреагировали на пост.
Светлана Лобода поделилась с подписчиками Instagram хорошей новостью о скорой премьере клипа на песню «Парень». Этот трек занял первые позиции музыкальных чартов практически сразу после выпуска. Певица пообещала, что готовит поклонникам бомбу.
Для того, чтоб новостью заинтересовалось, как можно больше пользователей популярной соцсети, девушка прикрепила к посту фотографию в обтягивающем чёрном купальнике, но основной акцент на фото падает на отточенные формы пятой точки Лободы. Также на фото присутствует напоминание, что клип «Твои глаза» набрал более 100 млн. просмотров.
Поклонники Loboda позитивно отреагировали, как на новость о новом клипе, так и на пикантное фото звезды.
Светлана Лобода поделилась с подписчиками Instagram хорошей новостью о скорой премьере клипа на песню «Парень». Этот трек занял первые позиции музыкальных чартов практически сразу после выпуска. Певица пообещала, что готовит поклонникам бомбу.
Для того, чтоб новостью заинтересовалось, как можно больше пользователей популярной соцсети, девушка прикрепила к посту фотографию в обтягивающем чёрном купальнике, но основной акцент на фото падает на отточенные формы пятой точки Лободы. Также на фото присутствует напоминание, что клип «Твои глаза» набрал более 100 млн. просмотров.
Поклонники Loboda позитивно отреагировали, как на новость о новом клипе, так и на пикантное фото звезды.
Автор: Страхова Дарья