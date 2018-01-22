Вера Брежнева показала романтическое фото с Константином Меладзе
Известная певица и телеведущая Вера Брежнева опубликовала трогательное фото с супругом Константином Меладзе. Снимок, сделанный на фоне моря, появился в сервисе Stories в социальной сети Instagram.
Стоит отметить, что экс-солистка группы «ВИА Гра» не часто делится с подписчиками совместными фотографиями с Меладзе. В часть дня объятий она решила показать подписчикам трогательную фотографию с мужем. К слову, в Stories Брежнева опубликовала целую серию снимков, посвященным этому дню, который отмечался в прошедшее воскресенье, 21 января. Как отметили подписчики, кадр получился очень нежным и романтическим. На фото Брежнева поставила хэштег #деньобъятий и отметила своего мужа.
Свадьба знаменитостей состоялась осенью 2015 года в одном из итальянских городов. На бракосочетании присутствовали только родственники и самые близкие друзья звездной пары.
Стоит отметить, что экс-солистка группы «ВИА Гра» не часто делится с подписчиками совместными фотографиями с Меладзе. В часть дня объятий она решила показать подписчикам трогательную фотографию с мужем. К слову, в Stories Брежнева опубликовала целую серию снимков, посвященным этому дню, который отмечался в прошедшее воскресенье, 21 января. Как отметили подписчики, кадр получился очень нежным и романтическим. На фото Брежнева поставила хэштег #деньобъятий и отметила своего мужа.
Свадьба знаменитостей состоялась осенью 2015 года в одном из итальянских городов. На бракосочетании присутствовали только родственники и самые близкие друзья звездной пары.
Автор: Валерия Орлова