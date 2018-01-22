Пенсионерки выпустили секс-клип в поддержку студентов из Ульяновска
Ульяновских курсантов поддержали и пенсионерки из Санкт-Петербурга. Они также стали участницами ролика под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Соответствующий ролик появился на просторах видеохостинга YouTube.
У пенсионерок даже появилась своя армия поклонников. Несмотря на преклонный возраст, жительницы Северной столицы ритмично двигаются под иностранный хит. Пользователи отметили позитивный настрой пенсионерок.
На минувшей неделе в Сети курсанты Ульяновского летного института опубликовали видео того, как они развлекаются в общежитии. После этого они подверглись критике руководства ВУЗа, а пользователи интернета начали всячески поддерживать студентов. В их поддержку был запущен самый настоящий флешмоб, к которому даже присоединились девушки из израильской армии.
Ранее «Актуальные новости» сообщали, что полуголые девушки поддержали курсантов, опубликовав танцы в стиле гоу-гоу.
У пенсионерок даже появилась своя армия поклонников. Несмотря на преклонный возраст, жительницы Северной столицы ритмично двигаются под иностранный хит. Пользователи отметили позитивный настрой пенсионерок.
На минувшей неделе в Сети курсанты Ульяновского летного института опубликовали видео того, как они развлекаются в общежитии. После этого они подверглись критике руководства ВУЗа, а пользователи интернета начали всячески поддерживать студентов. В их поддержку был запущен самый настоящий флешмоб, к которому даже присоединились девушки из израильской армии.
Ранее «Актуальные новости» сообщали, что полуголые девушки поддержали курсантов, опубликовав танцы в стиле гоу-гоу.
Автор: Валерия Орлова