В Краснодарском крае мужчину подозревают в убийстве пенсионерки
В Апшеронском районе Краснодарского края 36-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве 79-летней пенсионерки. У погибшей было обнаружено ножевое ранение в область шеи. По факту смерти гражданки было открыто уголовное дело.
Известно, что погибшая жила сама в частном домостроении в Апшеронске. В соответствии с материалами СКР, 17 января мужчина пребывал в гостях у соседа пенсионерки, распивая алкогольные напитки. После этого, считает следствие, он отправился в дом женщины и нанес не менее 2-х ударов в шею ножом.
После преступления злоумышленник покинул место убийства. По прошествии 2-х дней погибшая была найдена соседкой. Подозреваемого срочно задержали. При расследовании проверяется вариант с хищением денежных средств либо ценных предметов у погибшей.
Известно, что погибшая жила сама в частном домостроении в Апшеронске. В соответствии с материалами СКР, 17 января мужчина пребывал в гостях у соседа пенсионерки, распивая алкогольные напитки. После этого, считает следствие, он отправился в дом женщины и нанес не менее 2-х ударов в шею ножом.
После преступления злоумышленник покинул место убийства. По прошествии 2-х дней погибшая была найдена соседкой. Подозреваемого срочно задержали. При расследовании проверяется вариант с хищением денежных средств либо ценных предметов у погибшей.
Автор: Валерий Антонов