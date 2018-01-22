Ученые: Вербальные реакции матерей помогают детям быстрее выучить язык
Ученые доказали, что вербальные реакции матерей, особенно на детский лепет, благоприятно отражаются на умственных способностях малышей, способствуя более эффективному изучению последними языка. Материалы исследования появились в профильном издании.
Ученые провели эксперимент с 30 мамами и их 9-месячными детьми. Вокализация участников эксперимента записывалась и воспроизводилась при помощи парадигмы. Оказалось, женщины чаще отвечали детям на звуки, направленные в сторону конкретных объектов.
Эксперты считают, что их исследование поможет медикам, работающим с детьми с задержками слухового и речевого развития, аутизмом, синдромом Дауна, своевременно провести анализ проблемы и начать лечение.
Ранее исследователи рассказали, что второй язык можно выучить до уровня родного.
Ученые провели эксперимент с 30 мамами и их 9-месячными детьми. Вокализация участников эксперимента записывалась и воспроизводилась при помощи парадигмы. Оказалось, женщины чаще отвечали детям на звуки, направленные в сторону конкретных объектов.
Эксперты считают, что их исследование поможет медикам, работающим с детьми с задержками слухового и речевого развития, аутизмом, синдромом Дауна, своевременно провести анализ проблемы и начать лечение.
Ранее исследователи рассказали, что второй язык можно выучить до уровня родного.
Автор: Джанабилова Татьяна П