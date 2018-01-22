Эксперты: Около 82% мирового богатства обладает 1% населения Земли
Эксперты Oxfam в преддверии ВЭФ в швейцарском Давосе составили традиционный отчет. В документе указывается, что состояние богатейших людей Земли увеличилось на протяжении года, достигнув 82% всех богатств.
Главы крупнейших корпораций ещё больше обогатились, рабочие и крестьяне стали беднее. Указывается на тот немаловажный аспект, что состояние 3,7 млрд жителей планеты Земля осталось неизменным. Специалисты организации Oxfam указывают, что суммарное богатство миллиардеров увеличилось с 2010 года на 13%. Их состояние возрастало в шесть раз быстрее, чем зарплаты рабочих и служащих, причём на всех континентах. В докладе указывается, что наиболее зажиточные жители планеты стали богатыми в том числе и за счёт ухудшения условий труда работников производственных предприятий.
Отмечено влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, это происходит наряду с урезанием прав трудящихся. Сообщается о возрастании размера выплат основным акционерам крупнейших корпораций.
Главы крупнейших корпораций ещё больше обогатились, рабочие и крестьяне стали беднее. Указывается на тот немаловажный аспект, что состояние 3,7 млрд жителей планеты Земля осталось неизменным. Специалисты организации Oxfam указывают, что суммарное богатство миллиардеров увеличилось с 2010 года на 13%. Их состояние возрастало в шесть раз быстрее, чем зарплаты рабочих и служащих, причём на всех континентах. В докладе указывается, что наиболее зажиточные жители планеты стали богатыми в том числе и за счёт ухудшения условий труда работников производственных предприятий.
Отмечено влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, это происходит наряду с урезанием прав трудящихся. Сообщается о возрастании размера выплат основным акционерам крупнейших корпораций.
Автор: Семен Зайцев