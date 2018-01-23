«Дом-2»: Кристина Дерябина рассказала о желании снова пойти в школу
Кристина Дерябина рассказала фанатам о своем желании снова пойти в школу, которая в юности не вызывала у нее интереса. Соответствующий пост экс-участница проекта «Дом-2» разместила в микроблоге Instagram.
В школьные времена Дерябина не охотно «грызла» гранит науки, отдавая предпочтение общественным работам, занятиям по вокалу, театральным постановкам. С годами звезда осознала, что потеряла и пошла учиться в Школе телевидения Останкино ТВ. Упущенное время не вернуть, поэтому Дерябина сожалеет, что вовремя не выучила физику и математику, которые сейчас ей стали интересны. Пользователи поддержали мысли знаменитости и рассказали, что в юные годы тоже не могли избавиться от «ветра» в голове.
Ранее Дерябина рассказала, что ее избил супруг.
В школьные времена Дерябина не охотно «грызла» гранит науки, отдавая предпочтение общественным работам, занятиям по вокалу, театральным постановкам. С годами звезда осознала, что потеряла и пошла учиться в Школе телевидения Останкино ТВ. Упущенное время не вернуть, поэтому Дерябина сожалеет, что вовремя не выучила физику и математику, которые сейчас ей стали интересны. Пользователи поддержали мысли знаменитости и рассказали, что в юные годы тоже не могли избавиться от «ветра» в голове.
Ранее Дерябина рассказала, что ее избил супруг.
Автор: Джанабилова Татьяна П