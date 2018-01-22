Санкт-Петербург стоит в пробок в 7-балльных пробках из-за аварий
В Санкт-Петербурге рабочая неделя началась с пробок и аварий. Уже 8 утра понедельника, 22 января, заторы на дорогах «Северной столицы» были оценены в семь баллов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Отмечается, что самыми подходящими оказались Коломяжский и Витебский проспекты. Проехать практически невозможно было и по Софийской улице. Причинами заторов являются скользкие дороги и массово происходящие ДТП. К слову, аварии были зафиксированы на улице Белы Куна, Приморском проспекте, Свердловской набережной, улице маршала Жукова.
Сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждают автомобилистов о гололедице на проезжей части. Они просят водителей соблюдать дистанцию и допустимый скоростной режим.
Отмечается, что самыми подходящими оказались Коломяжский и Витебский проспекты. Проехать практически невозможно было и по Софийской улице. Причинами заторов являются скользкие дороги и массово происходящие ДТП. К слову, аварии были зафиксированы на улице Белы Куна, Приморском проспекте, Свердловской набережной, улице маршала Жукова.
Сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждают автомобилистов о гололедице на проезжей части. Они просят водителей соблюдать дистанцию и допустимый скоростной режим.
Автор: Валерия Орлова