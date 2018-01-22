Эксперты: Занятия пилатесом повышают шансы на свидание на 160%
Эксперты портала знакомств Zoosk провели изучение профилей людей, после чего сделали вывод, что указание в анкете пилатесом повышает шансы на знакомства. Данный вид физупражнений мужчины называют наиболее сексуальным. При занятии пилатесом активность в сообщениях увеличивается на 160%, а кикбоксинг вызывает рост интереса на 139%, йога — на 118%.
Знакомства в интернете давно распространены среди современных людей. Порталы знакомства на сегодня пользуются высокой популярностью у простых пользователей, эксперты проводят изучение этого феномена. Таким образом, указание занятий пилатесом в анкетах приводят к рост вероятности получения приглашения на свидание.
В собственной работе эксперты Zoosk провели анализ 1,2 млн профилей, а также получили данные от 7 тысяч человек с портала знакомств. Установлено, что для 65% пользователей важно, чтобы партнер поддерживал физическую форму при помощи спорта. В то же время женщины, увлекающиеся пилатесом пользуются высоким интересом у мужчин. Прочие спортивные направления также повышают вероятность свидания.
Знакомства в интернете давно распространены среди современных людей. Порталы знакомства на сегодня пользуются высокой популярностью у простых пользователей, эксперты проводят изучение этого феномена. Таким образом, указание занятий пилатесом в анкетах приводят к рост вероятности получения приглашения на свидание.
В собственной работе эксперты Zoosk провели анализ 1,2 млн профилей, а также получили данные от 7 тысяч человек с портала знакомств. Установлено, что для 65% пользователей важно, чтобы партнер поддерживал физическую форму при помощи спорта. В то же время женщины, увлекающиеся пилатесом пользуются высоким интересом у мужчин. Прочие спортивные направления также повышают вероятность свидания.
Автор: Валерий Антонов