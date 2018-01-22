Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении закона при вылете на Мальдивы
Михаил Саакашвили в очередной раз обвинил президента Украины Петра Порошенко. На этот раз претензии касались нарушения правил прохождения через границу при вылете на Мальдивы. Бывший президент Грузии требует для политика честного суда.
«В конце прошлого года Порошенко прибыл в Жуляны под вымышленным именем. Не проходя контроль, президент с семьей с черного хода попали на борт самолета, предъявив паспорта на имя некого Mr. Incognito Petro Ukraine. Глава страны не передал дела главнокомандующему и нарушил законы, действующие на территории Украины», - заявил Саакашвили.
Ранее поездку Порошенко на Мальдивы прокомментировали в Раде.
«В конце прошлого года Порошенко прибыл в Жуляны под вымышленным именем. Не проходя контроль, президент с семьей с черного хода попали на борт самолета, предъявив паспорта на имя некого Mr. Incognito Petro Ukraine. Глава страны не передал дела главнокомандующему и нарушил законы, действующие на территории Украины», - заявил Саакашвили.
Ранее поездку Порошенко на Мальдивы прокомментировали в Раде.
Автор: Джанабилова Татьяна П