В Москве произошла массовая драка со стрельбой
В Москве произошла массовая драка, сопровождающая стрельбой из автомата и распылением газового баллончика. На место инцидента уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. В припаркованном у кафе транспортном средстве они обнаружили автомат и патроны.
ЧП произошло на Производственной улице. Согласно предварительным данным, в прошедшую субботу, 20 января, компания мужчин начала конфликтовать с посетителями кафе. В результате ссора переросла в драку на улице возле заведения общественного питания. Кто-то из участников потасовки достал автомат и начал стрелять. По словам очевидцев, у кафе был распылен газовый баллончик.
По факту случившегося проводится проверка. Информация о пострадавших отсутствует.
ЧП произошло на Производственной улице. Согласно предварительным данным, в прошедшую субботу, 20 января, компания мужчин начала конфликтовать с посетителями кафе. В результате ссора переросла в драку на улице возле заведения общественного питания. Кто-то из участников потасовки достал автомат и начал стрелять. По словам очевидцев, у кафе был распылен газовый баллончик.
По факту случившегося проводится проверка. Информация о пострадавших отсутствует.
Автор: Валерия Орлова