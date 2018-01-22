В Ярославской области жена обнаружила в гараже тела мужа и другой женщины
В Тутаеве Ярославской области местная жительница нашла трупы супруга и другой женщины в гараже. Установлено, что пара выпивала, а для прогрева помещения они включили автомобиль. Женщина отправилась на поиски своего мужа 21 января, поскольку не дождалась его дома.
Во время поисков в гараже она обнаружила мертвого супруга, а рядом лежало тело другой женщины. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются работниками СКР. По итога проверки будет вынесено решение касательно необходимости открытия уголовного дела.
Во время поисков в гараже она обнаружила мертвого супруга, а рядом лежало тело другой женщины. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются работниками СКР. По итога проверки будет вынесено решение касательно необходимости открытия уголовного дела.
Автор: Валерий Антонов