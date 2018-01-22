В подмосковных Химках начнется производство грузовиков группы Toyota
Под Москвой, в Химках, планируется начать сборочное производство грузовых автомобилей группы Toyota. Автором проекта является индустриальный девелопер A Plus Development из Петербурга, предстоит возвести производственно-складской комплекс.
В сообщении девелопера указывается, что на сборочной площадке методом крупноузловой сборки начнут собирать грузовики HINO Motors LTD, данная структура входит в группу компаний Toyota. В релизе компании указывается, что объем утверждённых инвестиций составит не менее 1 млрд долларов. Контракт был подписан представителями заинтересованных сторон 18 января. Консультантом в данной сделке является Cushman & Wakefield.
Возведение комплекса будет завершено на протяжении года, ввод в техническую эксплуатацию определён в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил Вячеслав Зелепуга, занимающий должность директора по коммерции в A Plus Development.
В сообщении девелопера указывается, что на сборочной площадке методом крупноузловой сборки начнут собирать грузовики HINO Motors LTD, данная структура входит в группу компаний Toyota. В релизе компании указывается, что объем утверждённых инвестиций составит не менее 1 млрд долларов. Контракт был подписан представителями заинтересованных сторон 18 января. Консультантом в данной сделке является Cushman & Wakefield.
Возведение комплекса будет завершено на протяжении года, ввод в техническую эксплуатацию определён в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил Вячеслав Зелепуга, занимающий должность директора по коммерции в A Plus Development.
Автор: Семен Зайцев