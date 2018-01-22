В Башкирии мужчину до смерти забил сына сковородой
В Башкирии мужчина 57 лет до смерти избил собственного сына 38 лет при помощи сковороды. Трагический инцидент случился на территории Зианчуринского района. Против обвиняемого открыто уголовное дело по 105 статье УК РФ.
Как определило установило, 19 января на территории одного из поселений района у мужчин возник конфликт. В рамках ссоры с применением силы фигурант дела нанес своему сыну ряд ударов при помощи металлической сковороды. Потерпевший умер на месте от полученных травм.
Задержанный полицией мужчина признал вину в полном объеме, однако не раскаялся в совершении преступления. Расследование по данному делу продолжается.
Как определило установило, 19 января на территории одного из поселений района у мужчин возник конфликт. В рамках ссоры с применением силы фигурант дела нанес своему сыну ряд ударов при помощи металлической сковороды. Потерпевший умер на месте от полученных травм.
Задержанный полицией мужчина признал вину в полном объеме, однако не раскаялся в совершении преступления. Расследование по данному делу продолжается.
Автор: Валерий Антонов