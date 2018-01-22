В России планируют сообщать о призыве в армию без вручения повестки
В скором времени в России изменятся правила призыва в армию. Уже на протяжении нескольких недель в депутаты Госдумы обсуждают законопроект, который предусматривает изменения правил по вручению призывнику повестки.
По словам авторов инициативы, в будущем не нужно будет вручать повестку, если призывника нужно будет забрать в армию. Для этого достаточно направить соответствующее уведомление по почте или же на место его работы. Отмечается, что вероятность того, что законопроект все-таки будет принят, является очень высокой, поскольку на рассмотрение документ был внесен «Единой Россией».
По словам экспертов, новшество позволит сократить количество уклонистов от службы в российской армии. Вместе с тем они дали понять, что может начать расти так называемый теневой бизнес по созданию липовых условий для отказа. Кроме этого, стоимость данных услуг вырастит в несколько раз.
Как сообщил президент страны Владимир Путин, в перспективе в РФ будет отменен обязательный призыв в армию. Основную часть ВС составят контрактники.
По словам авторов инициативы, в будущем не нужно будет вручать повестку, если призывника нужно будет забрать в армию. Для этого достаточно направить соответствующее уведомление по почте или же на место его работы. Отмечается, что вероятность того, что законопроект все-таки будет принят, является очень высокой, поскольку на рассмотрение документ был внесен «Единой Россией».
По словам экспертов, новшество позволит сократить количество уклонистов от службы в российской армии. Вместе с тем они дали понять, что может начать расти так называемый теневой бизнес по созданию липовых условий для отказа. Кроме этого, стоимость данных услуг вырастит в несколько раз.
Как сообщил президент страны Владимир Путин, в перспективе в РФ будет отменен обязательный призыв в армию. Основную часть ВС составят контрактники.
Автор: Валерия Орлова