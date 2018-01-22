Учёные: Влияние опиоидов во время беременности приводит к развитию заболеваний у младенцев
Американские ученые установили, что продолжительное влияние опиоидов во время беременности могут стать причиной возникновения у ребёнка определенных заболеваний. Главная задача вовремя выявить риски и предотвратить развитие данных проблем у младенцев.
В американском Цинциннати одна из клиник ведет учет о детях, матери которых во время беременности принимали опиоиды. Учёные Медицинского центра уверяют, что это исследование о продолжительном влиянии опиоидов в чреве матери на дальнейшее здоровье детей, одно из первых. Исследователи обнаружили у таких младенцев повышенный риск возникновения синдрома неонатальной абсистенции, плагиоцефалии и кривошеи.
Врач-исследователь Дженни Макаллистер отметила, что очень важно понимать эти проблемы, так как, например, кривошея не может появиться ни с того ни с сего спустя несколько месяцев после рождения. Если вовремя предугадать болезнь, то при помощи специальных профилактических и физиотерапевтических действий можно предупредить развитие вышеупомянутых синдромов. Своевременная помощь решит проблему задержки развития, которая свойственна обладателям таких болезней.
В американском Цинциннати одна из клиник ведет учет о детях, матери которых во время беременности принимали опиоиды. Учёные Медицинского центра уверяют, что это исследование о продолжительном влиянии опиоидов в чреве матери на дальнейшее здоровье детей, одно из первых. Исследователи обнаружили у таких младенцев повышенный риск возникновения синдрома неонатальной абсистенции, плагиоцефалии и кривошеи.
Врач-исследователь Дженни Макаллистер отметила, что очень важно понимать эти проблемы, так как, например, кривошея не может появиться ни с того ни с сего спустя несколько месяцев после рождения. Если вовремя предугадать болезнь, то при помощи специальных профилактических и физиотерапевтических действий можно предупредить развитие вышеупомянутых синдромов. Своевременная помощь решит проблему задержки развития, которая свойственна обладателям таких болезней.
Автор: Страхова Дарья