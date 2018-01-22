Задолженность Украины перед МВФ превысила $12 млрд
Внешняя задолженность Украины перед МВФ превысила 12 млрд дол., речь идёт о совокупных обязательствах Министерства финансов страны и Национально банка. Об этом заявил в массмедиа Олег Чурий, зампредседателя НБУ.
Суммарные обязательства Национального банка Украины перед МВФ определены в размере 7,2 млрд дол., общая задолженность Министерства финансов перед МВФ составляет 4,9 млрд дол. Юрий Чурий отметил, что активы НБУ на данный период времени определены в размере 18,8 млрд дол. Общий размер обязательств находится на уровне 9,1 млрд дол. Сюда же включены кредиты МВФ, а также займы сторонних кредиторов.
Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, прокомментировал в октябре переговоры Киева с МВФ. По мнению эксперта, организация не предоставит денежные средства при отсутствии реальной возможности оказывать политическое влияние на Украину.
Суммарные обязательства Национального банка Украины перед МВФ определены в размере 7,2 млрд дол., общая задолженность Министерства финансов перед МВФ составляет 4,9 млрд дол. Юрий Чурий отметил, что активы НБУ на данный период времени определены в размере 18,8 млрд дол. Общий размер обязательств находится на уровне 9,1 млрд дол. Сюда же включены кредиты МВФ, а также займы сторонних кредиторов.
Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, прокомментировал в октябре переговоры Киева с МВФ. По мнению эксперта, организация не предоставит денежные средства при отсутствии реальной возможности оказывать политическое влияние на Украину.
Автор: Семен Зайцев