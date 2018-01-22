В ночном клубе Уфы мужчина упал со второго этажа
В одном из ночных клубов Уфы мужчина упал с высоты второго этажа. Видео с записью произошедшего распространяется в соцсетях. Некоторые комментаторы заявляют, что мужчина скончался, однако в пресс-центре управления СКР эти сведения не подтвердили.
Правоохранители отметили, что к ним не поступало обращений от упавшего. При этом была инициирована проверка после поступления сообщения из больницы, в которой пребывает пострадавший.
В соответствии с имеющимися данными, его жизни угрозы нет. Представители руководства заведения, в котором произошел инцидент, отказались давать какие-либо комментарии по данному случаю, однако факт падения мужчины подтвердили.
Правоохранители отметили, что к ним не поступало обращений от упавшего. При этом была инициирована проверка после поступления сообщения из больницы, в которой пребывает пострадавший.
В соответствии с имеющимися данными, его жизни угрозы нет. Представители руководства заведения, в котором произошел инцидент, отказались давать какие-либо комментарии по данному случаю, однако факт падения мужчины подтвердили.
Автор: Валерий Антонов