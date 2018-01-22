Житель Башкирии до смерти забил женщину и спрятал тело в погреб
В Башкирии мужчина до смерти забил женщину, а впоследствии спрятал ее тело в погреб. Инцидент был зафиксирован в Белорецком районе республики в сентябре прошедшего года.
Сообщается, что 39-летний местный житель распивал спиртные напитки вместе со своей 42-летней гражданской женой. Находясь под воздействием алкоголя, пара начала ссориться, в ходе чего мужчина стал избивать женщину. Полученные пострадавшей травмы оказались несовместимыми с жизнью, поэтому она скончалась на месте.
Злоумышленник спрятал тело сожительницы в погреб, пытаясь скрыть следы преступления. Однако вскоре труп был найден. Жителя Башкирии приговорили к 10 годам тюрьмы с отбыванием срока в колонии особого режима. Осужденный пытался обжаловать решение служителей Фемиды, но у него не получилось это сделать.
Сообщается, что 39-летний местный житель распивал спиртные напитки вместе со своей 42-летней гражданской женой. Находясь под воздействием алкоголя, пара начала ссориться, в ходе чего мужчина стал избивать женщину. Полученные пострадавшей травмы оказались несовместимыми с жизнью, поэтому она скончалась на месте.
Злоумышленник спрятал тело сожительницы в погреб, пытаясь скрыть следы преступления. Однако вскоре труп был найден. Жителя Башкирии приговорили к 10 годам тюрьмы с отбыванием срока в колонии особого режима. Осужденный пытался обжаловать решение служителей Фемиды, но у него не получилось это сделать.
Автор: Валерия Орлова