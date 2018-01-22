Ученые: Потеря тепла от Земли провоцирует движение ледников в Гренландии
Ученые из Арктического исследовательского центра, Орхусского университета и Института природных ресурсов Гренландии рассказали, что потеря тела от Земли провоцирует движение ледников в сторону моря. Материалы исследования появились в журнале Scientific Reports.
Глубокая донная вода северо-восточных гренландских фьордов, нагретых теплом, постепенно начинает остывать в недрах Земли. Потеря тепла вызывает скопление ледников, движущихся по направлению к морю.
«В северо-восточной части Гренландии есть несколько горячих источников, где вода становится около 60 градусов тепла, и, подобно Исландии, этот район имеет обильную подземную геотермальную активность», - объясняет профессор Сорен Рысгаард.
Сосредоточив внимание на изолированном бассейне во фьорде с глубиной от 200 до 340 м, исследователи подсчитали, что потеря тепла от внутренней части Земли до фьорда составляет около 100 МВт м-2. Это соответствует ветровой турбине мощностью 2 мегаватта, отправляющей электричество большому обогревателю на дне фьорда круглый год.
«Нет сомнений в том, что тепло от внутреннего пространства Земли влияет на движение льда, и мы ожидаем, что подобная утечка энергии будет происходить под большей частью ледяной шапки в северо-восточном части Гренландии», - говорит Сорен Рысгаард.
Ранее ученые рассказали о цунами в Гренландии.
Глубокая донная вода северо-восточных гренландских фьордов, нагретых теплом, постепенно начинает остывать в недрах Земли. Потеря тепла вызывает скопление ледников, движущихся по направлению к морю.
«В северо-восточной части Гренландии есть несколько горячих источников, где вода становится около 60 градусов тепла, и, подобно Исландии, этот район имеет обильную подземную геотермальную активность», - объясняет профессор Сорен Рысгаард.
Сосредоточив внимание на изолированном бассейне во фьорде с глубиной от 200 до 340 м, исследователи подсчитали, что потеря тепла от внутренней части Земли до фьорда составляет около 100 МВт м-2. Это соответствует ветровой турбине мощностью 2 мегаватта, отправляющей электричество большому обогревателю на дне фьорда круглый год.
«Нет сомнений в том, что тепло от внутреннего пространства Земли влияет на движение льда, и мы ожидаем, что подобная утечка энергии будет происходить под большей частью ледяной шапки в северо-восточном части Гренландии», - говорит Сорен Рысгаард.
Ранее ученые рассказали о цунами в Гренландии.
Автор: Джанабилова Татьяна П