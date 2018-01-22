В Москве поезд с пассажирами запутался в кабеле в метро
В Москве поезд с пассажирами, двигавшийся по синей ветке метро, запутался в кабеле около станции «Партизанская». Сведения со ссылкой на инсайдера появились в СМИ.
Сообщается, машинист попытался самостоятельно освободить ходовую часть вагона от кабеля, но не смог его распутать. Экстренные службы готовы провести эвакуацию пассажиров на бесплатных автобусах, которые будут курсировать между станциями. Движение поездов приостановлено, прогнозировать переход метро на штатный режим работы эксперты не могут.
Ранее в столичной подземке эвакуировали пассажиров поезда из-за подозрительного предмета.
Сообщается, машинист попытался самостоятельно освободить ходовую часть вагона от кабеля, но не смог его распутать. Экстренные службы готовы провести эвакуацию пассажиров на бесплатных автобусах, которые будут курсировать между станциями. Движение поездов приостановлено, прогнозировать переход метро на штатный режим работы эксперты не могут.
Ранее в столичной подземке эвакуировали пассажиров поезда из-за подозрительного предмета.
Автор: Джанабилова Татьяна П