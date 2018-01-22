В Москве простились с Владимиром Шаинским
В Москве в здании дома композиторов состоялось прощание с Владимиром Шаинским. Почтить память культурного деятели пришли его близкие и коллеги, в том числе Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, поэт-песенник Симон Осиашвили, певица Азиза Мухамедова. Также церемонию прощания с композитором посетили представители столичных властей.
Владимира Шаинского не стало 25 декабря минувшего года в США, он скончался в возрасте 92-х лет. На траурной церемонии народный артист РФ Владимир Лещенко заявил, что мир прощается с удивительным человеком, мастером своего дела, самым настоящим гением.
По словам замминистра культуры РФ Александра Журавского, Шаинскому удалось оставить довольно богатое творческое наследие. Он назвал честью то, что ведомство смогло поучаствовать в организации похорон композитора и возвращении его на родину. Отмечается, что Владимир Шаинский будет погребен на Троекуровском кладбище.
Владимира Шаинского не стало 25 декабря минувшего года в США, он скончался в возрасте 92-х лет. На траурной церемонии народный артист РФ Владимир Лещенко заявил, что мир прощается с удивительным человеком, мастером своего дела, самым настоящим гением.
По словам замминистра культуры РФ Александра Журавского, Шаинскому удалось оставить довольно богатое творческое наследие. Он назвал честью то, что ведомство смогло поучаствовать в организации похорон композитора и возвращении его на родину. Отмечается, что Владимир Шаинский будет погребен на Троекуровском кладбище.
Автор: Валерия Орлова