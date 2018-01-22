Посёлок в Кемеровской области остался без отопления в 30-градусный мороз
Поселение Белогорск в Кемеровской области лишилось отопления в 30-градусный мороз. Причиной стала поломка конвейера подачи угля на местной котельной.
Как отмечают СМИ, это случилось 4 дня назад, а само устройство было почти новым и смонтировано меньше 6 месяцев назад. Топливо попросту не успевало подаваться к котлам.
Период восстановления поломанного оборудования на сегодня не называется. Как отметил Александр Живетев, замглавы Тисульского района по вопросам ЖКХ, причины выхода из строй нового технологического узла будут выясняться уже после ликвидации поломки и выхода из аварийной ситуации. Власти раздали свыше 300 обогревателей местным жителям для обогрева жилых помещений.
Как отмечают СМИ, это случилось 4 дня назад, а само устройство было почти новым и смонтировано меньше 6 месяцев назад. Топливо попросту не успевало подаваться к котлам.
Период восстановления поломанного оборудования на сегодня не называется. Как отметил Александр Живетев, замглавы Тисульского района по вопросам ЖКХ, причины выхода из строй нового технологического узла будут выясняться уже после ликвидации поломки и выхода из аварийной ситуации. Власти раздали свыше 300 обогревателей местным жителям для обогрева жилых помещений.
Автор: Валерий Антонов