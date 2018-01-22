В Калуге мужчина прокатился на такси за 167 тыс. рублей
В Калуге доверчивый, подвыпивший мужчина прокатился на такси за 167 тыс. рублей. Сведения об инциденте появились в СМИ.
Сообщается, гражданин нанял таксиста на всю ночь, чтобы перемещаться по местным барам. Во время расчета выяснилось, что наличные у клиента закончились, поэтому он передал водителю банковскую карту и сообщил секретный код.
Таксист самостоятельно сходил в банкомат и отдал карту владельцу. Отрезвев, мужчина недосчитался на счете 167 тыс. рублей и заявил о пропаже в полицию. Уголовное дело заведено по статье «Кража», предусматривающей ограничение свободы сроком до пяти лет.
Ранее москвичка потратила на такси 2 млн рублей.
Сообщается, гражданин нанял таксиста на всю ночь, чтобы перемещаться по местным барам. Во время расчета выяснилось, что наличные у клиента закончились, поэтому он передал водителю банковскую карту и сообщил секретный код.
Таксист самостоятельно сходил в банкомат и отдал карту владельцу. Отрезвев, мужчина недосчитался на счете 167 тыс. рублей и заявил о пропаже в полицию. Уголовное дело заведено по статье «Кража», предусматривающей ограничение свободы сроком до пяти лет.
Ранее москвичка потратила на такси 2 млн рублей.
Автор: Джанабилова Татьяна П