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В Санкт-Петербурге увеличили плату за детский сад
В Санкт-Петербурге повысилась плата за уход и присмотр за детьми в детских дошкольных учреждениях. За нахождение ребенка в возрасте от 2 мес. до года в группе полного дня необходимо заплатить 1,531 рублей, ранее плата составляла 1,453 руб. в месяц.

В Санкт-Петербурге увеличили плату за детский сад

В Смольном сообщили о повышении, ссылаясь на постановление, утвержденное в 2017 году, речь идёт о повышении платы с 1 января 2018 года. Отмечено, что при посещении ребенком группы кратковременного пребывания, при его возрасте 1-3 года, в нынешнем году необходимо платить 459,5 руб. ежемесячно. Это дороже на 30 руб., чем в прошлом году. Если малыш остаётся в дошкольном учреждении на протяжении всего дня, то плата составит не менее 1,147 тыс. руб.

Было подчёркнуто, что за полный день нахождения ребенка в группе от трёх до восьми лет родители платят с 1 января не 1,029 руб., как в прошедшем году, а 1,090 тыс. руб. В данной возрастной категории, при нахождении в группе кратковременного пребывания цена возросла на 32 руб., составив 432,9 руб.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 16:03
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