В Междуреченске столкнулись КамАЗ и автобус с пассажирами
В Междуреченске столкнулись КамАЗ и автобус с 26-ю пассажирами. В результате травмированы трое. Детали выясняются.
В кузбасском Междуреченске произошло ДТП пассажирского автобуса Hyundai AeroSpace и грузового автомобиля КамАЗ. Событие случилось на технологической дороге, по которой автобусом ехали вахтовые рабочие на разрез «Распадский».
Водитель автобуса, 48-ми лет, не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущим грузовым транспортным средством. Это и стало причиной ДТП. Травмированы 3 человека: водитель автобуса и 2 пассажира. Для освобождения водителя из покореженной кабины автобуса пришлось задействовать спецтехнику. У него был установлен диагноз открытый перелом ноги и перелом сустава.
Всего на момент происшествия в пассажирском транспортном средстве находилось 26 пассажиров. Детали аварии выясняются.
В кузбасском Междуреченске произошло ДТП пассажирского автобуса Hyundai AeroSpace и грузового автомобиля КамАЗ. Событие случилось на технологической дороге, по которой автобусом ехали вахтовые рабочие на разрез «Распадский».
Водитель автобуса, 48-ми лет, не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущим грузовым транспортным средством. Это и стало причиной ДТП. Травмированы 3 человека: водитель автобуса и 2 пассажира. Для освобождения водителя из покореженной кабины автобуса пришлось задействовать спецтехнику. У него был установлен диагноз открытый перелом ноги и перелом сустава.
Всего на момент происшествия в пассажирском транспортном средстве находилось 26 пассажиров. Детали аварии выясняются.
Автор: Страхова Дарья