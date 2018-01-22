В Японии зафиксировали признаки инопланетного вторжения
В Японии специалисты зафиксировали первые признаки вторжения инопланетян. Сообщается, что местные жители видели уникальное зрелище в небе над островом Кюсю.
Специалисты предположили, что данное явление может быть очередным признаком присутствия инопланетной жизни. Соответствующие фотографии были обнародованы в социальных сетях.
Как сообщили очевидцы, в небе внезапно появилась ярко выраженная дымка, время от времени меняющая цвета. Местные жители стали опасаться того, что знак предвещает нападение гуманоидов. По словам уфолога Ника Поупа, данное явление может говорить о присутствии в Японии интеллектуальных инопланетян, которые уже давно обитают на Земле. Однако исследователи утверждают, что вспышка в небе над островом Кюсю произошла из-за повышенного уровня влажности в воздухе.
Специалисты предположили, что данное явление может быть очередным признаком присутствия инопланетной жизни. Соответствующие фотографии были обнародованы в социальных сетях.
Как сообщили очевидцы, в небе внезапно появилась ярко выраженная дымка, время от времени меняющая цвета. Местные жители стали опасаться того, что знак предвещает нападение гуманоидов. По словам уфолога Ника Поупа, данное явление может говорить о присутствии в Японии интеллектуальных инопланетян, которые уже давно обитают на Земле. Однако исследователи утверждают, что вспышка в небе над островом Кюсю произошла из-за повышенного уровня влажности в воздухе.
Автор: Валерия Орлова