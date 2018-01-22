Ученые NASA показали зрелищное изображение результата столкновения двух галактик
Ученые NASA показали зрелищное изображение результата необычного столкновения двух галактик, после которого сформировалась «Галактика Колеса». Запечатлеть процесс удалось телескопу Hubble, изучающему космические просторы.
Около 100-200 млн лет назад ESO 350-40 «ввалилась» в более крупную галактику, сформировав вокруг огромное кольцо, в полтора раза превосходящее размеры Млечного Пути. Ударные волны, возникшие при столкновении, достигли синих областей звездного формирования, состоящего из молодых тел. В результате космическая материя, пыль и газ высвободились наружу.
«Галактика Колеса» находится в созвездии Скульптора, в 500 млн световых лет от поверхности Земли. Через 4 млрд лет аналогичные столкновения будут происходить ближе к Земле, а спустя 6 млрд лет завершится слияние Млечного Пути и Андромеды. Голубая планета переживает мощный взрыв, но судьбу человечества ученые предсказать не могут.
Ранее астрономы показали необычное поведение галактик.
Около 100-200 млн лет назад ESO 350-40 «ввалилась» в более крупную галактику, сформировав вокруг огромное кольцо, в полтора раза превосходящее размеры Млечного Пути. Ударные волны, возникшие при столкновении, достигли синих областей звездного формирования, состоящего из молодых тел. В результате космическая материя, пыль и газ высвободились наружу.
«Галактика Колеса» находится в созвездии Скульптора, в 500 млн световых лет от поверхности Земли. Через 4 млрд лет аналогичные столкновения будут происходить ближе к Земле, а спустя 6 млрд лет завершится слияние Млечного Пути и Андромеды. Голубая планета переживает мощный взрыв, но судьбу человечества ученые предсказать не могут.
Ранее астрономы показали необычное поведение галактик.
Автор: Джанабилова Татьяна П