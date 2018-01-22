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Ученые доказали существование инопланетных вирусов
Астробиологи из Японии и США смогли доказать, что вирусы присутствуют и на других обитаемых планетах Солнечной системы, а также на экзопланетах. Материалы исследования было опубликовано на страницах профильного журнала Astrobiology.

Ученые доказали существование инопланетных вирусов


По словам ученых, земные вирионы состоят из нуклеиновой кислоты и белков, они представляют собой частицы, которые с лёгкостью могут быть выброшены за пределы атмосферы на другие космические объекты. Существует вероятность, что вирусы окажутся в космосе при падении метеоритов на Землю, бактериофаги и поливисусы способны выживать в условиях вакуума. Не исключается, подобные процессы осуществляются и на других планетах, пригодных для жизни.

Ученые дали определение и инфекционным агентам. Они являются рычагами эволюции, без которых не могут появиться сложные формы жизни. В связи с этим научные сотрудники считают, что вирусы неизбежно появятся на планетах, где существуют биологические организмы.

На сегодняшний день не существуют способы по регистрацию вирусов на иных космических объектах. Ученые для этих целей намерены использовать просвечивающие электронные микроскопы, которые помогут выявить наличие вирионов и их особенности. Однако данные аппараты проблематично установить на космические корабли из-за их веса и размера.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 23:20
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