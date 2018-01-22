Порошенко обрадовался реакции Москвы на закон о реинтеграции Донбасса
Верховная рада Украины спустя несколько месяцев бурных и непрекращающихся обсуждений, наконец, приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, продвигаемый депутатами с прошлого года и уже вызвавший реакцию со стороны Москвы. Президент Петр Порошенко несказанно рад рефлексии со стороны «страны-агрессора».
«Посмотрев на реакцию Москвы, я радуюсь, потому что Раде удалось принять правильный и своевременный закон», - отметил глава Украины.
Сергей Лавров, глава МИД РФ, считает, что закон, принятый 18 января, полностью противоречит минским соглашениям.
«Посмотрев на реакцию Москвы, я радуюсь, потому что Раде удалось принять правильный и своевременный закон», - отметил глава Украины.
Сергей Лавров, глава МИД РФ, считает, что закон, принятый 18 января, полностью противоречит минским соглашениям.
Автор: Джанабилова Татьяна П