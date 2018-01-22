В Сочи шторм разрушил самый крупный песчаный пляж города
Штормовая волна высотой около 6 м обрушилась на побережье в районе Имеретинской низменности. Это стал причиной разрушения наиболее благоустроенного песчаного пляжа Сочи. Стихия не затронула жилые кварталы курортной зоны и причал со 144 единицами морского транспорта, поскольку портовый мол способен ограничить воздействие волн высотой в 10 м.
«Шторм обрушился исключительно на самый крупный в Сочи песчаный пляж при курорте "Имеретинский", расположенный за границей защитных портовых сооружений. Это место почти на 50 м удалено от уреза воды, но волной была вынесена морская галька, а также брусчатка с набережной. Вследствие натиска стихии сильно пострадали имеющиеся там деревянные ограждения, а также зеленые насаждения», - отмечается в сообщении местных СМИ.
Работники сервисных служб курорта провели ликвидацию последствий шторма. Приблизительно 20 человек с помощью 4-х единиц спецтехники ведут работу в сфере восстановления пляжной инфраструктуры. На текущий момент продолжается вывоз камней, восстановление заборов, очистка ливневых канализационных стоков, уборка остатков сломанных растений.
«Шторм обрушился исключительно на самый крупный в Сочи песчаный пляж при курорте "Имеретинский", расположенный за границей защитных портовых сооружений. Это место почти на 50 м удалено от уреза воды, но волной была вынесена морская галька, а также брусчатка с набережной. Вследствие натиска стихии сильно пострадали имеющиеся там деревянные ограждения, а также зеленые насаждения», - отмечается в сообщении местных СМИ.
Работники сервисных служб курорта провели ликвидацию последствий шторма. Приблизительно 20 человек с помощью 4-х единиц спецтехники ведут работу в сфере восстановления пляжной инфраструктуры. На текущий момент продолжается вывоз камней, восстановление заборов, очистка ливневых канализационных стоков, уборка остатков сломанных растений.
Автор: Валерий Антонов