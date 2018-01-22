Флагманский кроссовер Borgward BX7 вскоре начнут продавать в России
Кроссовер Borgward BX7 начнут поставлять на рынок РФ в нынешнем году, автомобиль является флагманом в линейке известного бренда. Ранее, весной 2017 года, компания объявила о намерениях адаптировать модель для дорожных условий РФ.
Немецко-китайский флагман Borgward BX7 будет поставляться на первичный российский рынок в 5-, 6- и 7-местном исполнении. Среди стандартных опций указывается на усовершенствованную ABS, боковые зеркала, имеющие электропривод, несколько подушек безопасности, кондиционер. В крыше установлен панорамный люк, имеется система ЭРА-ГЛОНАСС, а также оборудование для контроля давления в шинах. Отмечено, что немецкая компания Borgwart, прекратившая выпуск автомобилей в 1961 году, была возрождена при содействии китайского предприятия Foton.
Под капотом машины установлен 2,0-литровый турбодвигатель, вырабатывающий в максимуме 202 л.с., предусмотрена и более мощная версия с потенциалом 224 л.с. В качестве трансмиссии установлена автоматическая КПП Aisin.
Немецко-китайский флагман Borgward BX7 будет поставляться на первичный российский рынок в 5-, 6- и 7-местном исполнении. Среди стандартных опций указывается на усовершенствованную ABS, боковые зеркала, имеющие электропривод, несколько подушек безопасности, кондиционер. В крыше установлен панорамный люк, имеется система ЭРА-ГЛОНАСС, а также оборудование для контроля давления в шинах. Отмечено, что немецкая компания Borgwart, прекратившая выпуск автомобилей в 1961 году, была возрождена при содействии китайского предприятия Foton.
Под капотом машины установлен 2,0-литровый турбодвигатель, вырабатывающий в максимуме 202 л.с., предусмотрена и более мощная версия с потенциалом 224 л.с. В качестве трансмиссии установлена автоматическая КПП Aisin.
Автор: Семен Зайцев