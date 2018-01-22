Barrett-Jackson: Первый новый Corvette ZR1 продали в семь раз дороже базовой цены
Первый новый Chevrolet Corvette ZR1 с номером «001» продали почти в семь раз дороже стандартной цены – за 925 тыс. долларов или 52,4 млн рублей. Торги проводил аукционный дом Barrett-Jackson.
Chevrolet Corvette ZR1 презентовали в Дубае в ноябре прошлого года. Под капотом инженеры разместили бензиновый агрегат V-8 объемом на 6,2 литра, способный генерировать мощность в 765 «лошадей». Мотор отлично сочетается с 8-АКПП или 7-МКПП.
Суперкар ZR1 укомплектовали оригинальным аэродинамическим обвесом с задними крыльями, крепящимися к элементам шасси. Такая модернизация позволила производителю облегчить автомобиль и сделать его более прочным.
Ранее Chevrolet рассекретила новый пикап Silverado.
Chevrolet Corvette ZR1 презентовали в Дубае в ноябре прошлого года. Под капотом инженеры разместили бензиновый агрегат V-8 объемом на 6,2 литра, способный генерировать мощность в 765 «лошадей». Мотор отлично сочетается с 8-АКПП или 7-МКПП.
Суперкар ZR1 укомплектовали оригинальным аэродинамическим обвесом с задними крыльями, крепящимися к элементам шасси. Такая модернизация позволила производителю облегчить автомобиль и сделать его более прочным.
Ранее Chevrolet рассекретила новый пикап Silverado.
Автор: Джанабилова Татьяна П