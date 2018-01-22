Ford отзывает в России более 15 тысяч автомобилей Kuga и C-Max
Представители автокомпании Ford объявили об отзыве кроссоверов Kuga и минивэнов C-Max. Под кампанию попадают модели, проданные на территории РФ с мая 2012 года по декабрь 2014 года. Об этом сообщатся на сайте Росстандарта.
В общей сложности компания отзывает 15 670 транспортных средств. Причиной этого является локальный перегрев головки блока цилиндра, данный процесс может привести к формированию трещин и утечке масла, пребывающего под давлением. В результате не исключается возгорание моторного отсека.
На всех отозванных автомобилях Ford Kuga и C-Max специалисты сервисных центров усовершенствуют систему охлаждения. На транспортные средства планируют установить датчики уровня охлаждающей жидкости и обновить ПО. В результате на моделях появятся звуковые предупреждения, информирующие автомобилистов об уровне охлаждающей жидкости.
Все владельцы транспортных средств, приобретенных в вышеназванный период, получат уведомление о том, что машину нужно сдать в сервис. Отмечается, что все ремонтные работы будет выполняться за счет компании Ford.
В общей сложности компания отзывает 15 670 транспортных средств. Причиной этого является локальный перегрев головки блока цилиндра, данный процесс может привести к формированию трещин и утечке масла, пребывающего под давлением. В результате не исключается возгорание моторного отсека.
На всех отозванных автомобилях Ford Kuga и C-Max специалисты сервисных центров усовершенствуют систему охлаждения. На транспортные средства планируют установить датчики уровня охлаждающей жидкости и обновить ПО. В результате на моделях появятся звуковые предупреждения, информирующие автомобилистов об уровне охлаждающей жидкости.
Все владельцы транспортных средств, приобретенных в вышеназванный период, получат уведомление о том, что машину нужно сдать в сервис. Отмечается, что все ремонтные работы будет выполняться за счет компании Ford.
Автор: Валерия Орлова