Фанаты заподозрили певицу Нюшу в беременности
Фанаты заподозрили, что известная певица Нюша беременна. Поводом для таких предположений послужила фотография исполнительницы, сделанная в купальнике на заграничной пляже. Соответствующий снимок появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
На фото Нюша сидит боком на бочке, ее взгляд устремлен вниз. В таком ракурсе пользователи Сети рассмотрели округлившийся живот певицы, поэтому сделали вывод, что она беременна от своего супруга Игоря Сивова. Нашлись и те, кто предположил, что на отдыхе Нюша расслабилась, поэтому банально переела.
Отметим, что слухи о беременности российской исполнительницы ходили и минувшим летом, когда на Мальдивах состоялась свадьба Нюши и Игоря Сивова. Тогда певица опровергла их, показав идеально подтянутое тело.
На фото Нюша сидит боком на бочке, ее взгляд устремлен вниз. В таком ракурсе пользователи Сети рассмотрели округлившийся живот певицы, поэтому сделали вывод, что она беременна от своего супруга Игоря Сивова. Нашлись и те, кто предположил, что на отдыхе Нюша расслабилась, поэтому банально переела.
Отметим, что слухи о беременности российской исполнительницы ходили и минувшим летом, когда на Мальдивах состоялась свадьба Нюши и Игоря Сивова. Тогда певица опровергла их, показав идеально подтянутое тело.
Автор: Валерия Орлова