На фото Филипп Киркоров все время с седой бородой
На фотографиях Филиппа Киркорова в Instagram всё чаще можно увидеть натуральный цвет его бороды. Поклонники заметили седые волосы певца. Сам артист просит не трогать его приватную жизнь.
На последних фотографиях в Instagram-аккаунте Филиппа Киркорова все больше фотографий, на которых у артиста видна седина. Поклонники заметили, что пятидесятилетний певец перестал подкрашивать бороду. Есть, конечно, мнение, что это не натуральный цвет, а лишь специальный грим для какого-то проекта, но так считают единицы. Всё-таки многие пришли к выводу, что Киркоров показал настоящий цвет своих волос на бороде.
Сам же певец в который раз просит своих подписчиков не трогать его личную жизнь и в особенности не давать советы по воспитанию своих детей Аллу-Викторию и Мартина.
На последних фотографиях в Instagram-аккаунте Филиппа Киркорова все больше фотографий, на которых у артиста видна седина. Поклонники заметили, что пятидесятилетний певец перестал подкрашивать бороду. Есть, конечно, мнение, что это не натуральный цвет, а лишь специальный грим для какого-то проекта, но так считают единицы. Всё-таки многие пришли к выводу, что Киркоров показал настоящий цвет своих волос на бороде.
Сам же певец в который раз просит своих подписчиков не трогать его личную жизнь и в особенности не давать советы по воспитанию своих детей Аллу-Викторию и Мартина.
Автор: Страхова Дарья