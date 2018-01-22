Автостат: В 2017 году собранные в РФ иномарки заняли 60% авторынка страны
В 2017 году иномарки, собранные в РФ, смогли занять 60% всего авторынка страны. В соответствии с информацией агентства «Автостат», в 2016-м показатель достигал отметки в 58,1%.
При этом отмечается, что доля моделей российских брендов остается почти без изменений на уровне 21,6%. Показатель прямого импорта иномарок упал до значения в 18,4% против прежних 20,2%.
Стоит отметить, что 10 лет назад долю иномарок, собранных на территории РФ, составляла лишь 18% всего объема авторынка. По данным пятигодичной давности этот показатель достиг уровня 44%.
При этом отмечается, что доля моделей российских брендов остается почти без изменений на уровне 21,6%. Показатель прямого импорта иномарок упал до значения в 18,4% против прежних 20,2%.
Стоит отметить, что 10 лет назад долю иномарок, собранных на территории РФ, составляла лишь 18% всего объема авторынка. По данным пятигодичной давности этот показатель достиг уровня 44%.
Автор: Валерий Антонов