В Первоуральске разыскивают уехавшего на заработки подростка
В Первоуральске Свердловской области разыскивают уехавшего на сезонные заработки 16-летнего подростка из Шалинского района. Заявление о пропаже 17 января написала мать молодого человека. Сведения появились на сайте МВД РФ.
Сообщается, 31 декабря юноша приехал на каникулы к матери. В начале января он отправился на подработку в Екатеринбург, обещав вернуться 15 января. Родные и друзья не знают, где может находиться школьник. В последний раз подростка видели в черных ботинках, синих джинсах, черной шапке и болотной куртке. Приметы: полноватые губы, голубые глаза, прямые, светлые волосы, плотное телосложение при росте в 168 см.
Молодой человек, состоящий на учете в полиции, любит бродяжничать. Предположительно, он может проживать в Академическом районе Екатеринбурга. Граждан, видевших похожего ребенка, полицейские просят позвонить по телефону «02».
Сообщается, 31 декабря юноша приехал на каникулы к матери. В начале января он отправился на подработку в Екатеринбург, обещав вернуться 15 января. Родные и друзья не знают, где может находиться школьник. В последний раз подростка видели в черных ботинках, синих джинсах, черной шапке и болотной куртке. Приметы: полноватые губы, голубые глаза, прямые, светлые волосы, плотное телосложение при росте в 168 см.
Молодой человек, состоящий на учете в полиции, любит бродяжничать. Предположительно, он может проживать в Академическом районе Екатеринбурга. Граждан, видевших похожего ребенка, полицейские просят позвонить по телефону «02».
Автор: Джанабилова Татьяна П