В Перми после сообщения о заложенной бомбе эвакуировали школу
В Перми производится срочная эвакуация школы №44. Представители администрации учебного заведения получили сообщение о минировании здания.
Приблизительно в 16:00 по местным часа из школы произвели эвакуацию учеников и работников. Информацию предоставили местные СМИ со ссылкой на работников образовательного учреждения.
По месту в экстренном порядке стали работать представители спецслужб. Как отмечается в сообщении пресс-центра ГУ МВД, данные касательно этого инцидента проходят тщательную проверку.
Приблизительно в 16:00 по местным часа из школы произвели эвакуацию учеников и работников. Информацию предоставили местные СМИ со ссылкой на работников образовательного учреждения.
По месту в экстренном порядке стали работать представители спецслужб. Как отмечается в сообщении пресс-центра ГУ МВД, данные касательно этого инцидента проходят тщательную проверку.
Автор: Валерий Антонов