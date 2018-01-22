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Флагманский Jaguar XJ возродят в виде электрического седана класса «люкс»
Британская компания Jaguar объявила о намерении возродить флагманский седан модели XJ, автомобиль получит электрический привод. Дебют машины приурочат к 50-летию со дня начала производства первого поколения модели.

Флагманский Jaguar XJ возродят в виде электрического седана класса «люкс»

В штаб-квартире производителя не могли принять решение о типе кузова возрожденного XJ. В итоге было утверждён вариант кузова седан класса «люкс». Сообщается, что новый Jaguar XJ станет концептуальной разработкой, на ней отработают наиболее передовые технологии, разрабатываемые инженерной группой известного бренда. Эксперты предполагают, что компания планирует создать конкурента американской Tesla Model S, но это больше относится к немецким автомобилям BMW 7 Series, а также Mercedes-Benz S-Class.

Особо отмечено, что седан следующего поколения будет оборудован электромотором, машина станет флагманом в новой линейке. Запас хода электромобиля превысит 480 километров.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 18:50
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