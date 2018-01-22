Путин назначил Грушко заместителем министра иностранных дел
Владимир Путин, президент РФ, поставил подпись под указом о назначении замминистра иностранных дел страны Александра Грушко. Эта информация обнародована на официальном интернет-сайте правовой информации.
Сообщается, что ранее Грушко освободили от занимаемой должности постпреда РФ при НАТО. На ней он работал с октября 2012 года.
Грушко с 1977 года находится на дипломатической службе. Он окончил МГИМО, свободно говорит на английском и нидерландском языке.
Сообщается, что ранее Грушко освободили от занимаемой должности постпреда РФ при НАТО. На ней он работал с октября 2012 года.
Грушко с 1977 года находится на дипломатической службе. Он окончил МГИМО, свободно говорит на английском и нидерландском языке.
Автор: Валерия Орлова