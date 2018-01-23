За отключение обновлений ОС Windows можно сесть в тюрьму и выплатить штраф 1 млн рублей
Microsoft может посадить в тюрьму пользователей за принудительное отключение функции автоматического обновления ОС Windows. Вопрос обсуждался на официальном форуме компании. Сведения предоставлены профильным сетевым изданием Iphones.
Пользователь поинтересовался у модератора, работающего под ником Grand_Ross, о возможности отключить обновления, так как под патчи уходит большой объем памяти. Ответ поразил юзеров, которые узнали, что данное действие карается законом.
Представитель Microsoft пояснил, что при отказе от обновлений граждане нарушают авторские права, которые защищает статья 146 ГК РФ. При нарушении закона россиянам может грозить штраф в размере 1 млн рублей и тюремный срок до шести лет.
Пользователь поинтересовался у модератора, работающего под ником Grand_Ross, о возможности отключить обновления, так как под патчи уходит большой объем памяти. Ответ поразил юзеров, которые узнали, что данное действие карается законом.
Представитель Microsoft пояснил, что при отказе от обновлений граждане нарушают авторские права, которые защищает статья 146 ГК РФ. При нарушении закона россиянам может грозить штраф в размере 1 млн рублей и тюремный срок до шести лет.
Автор: Джанабилова Татьяна П