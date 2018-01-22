В Ставропольском крае задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки
В Ставропольском крае задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании и последующем убийстве 11-летней девочки. Сообщается, что несовершеннолетняя была дочерью его знакомого.
По информации сотрудников краевого управления СК РФ, в правоохранительные органы поступило сообщение от родственников о пропаже ребенка еще в октябре 2014 года. Спустя месяц ее бездыханное тело с признаками сексуального насилия было найдено в русле реки Кума.
Как предполагает следствие, в день пропажи малолетней девочки мужчина пришел в гости к ее отцу, с которым начал распивать алкогольные напитки. Воспользовавшись тем, что хозяин жилплощади ненадолго отлучился, злоумышленник заманил его дочь в безлюдное место, где изнасиловал, а впоследствии задушил. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый выбросил труп ребенка в вышеназванную реку.
Сообщается, что задержанный активно сотрудничает со следственными органами, он уже дал все показания и рассказал об обстоятельствах случившегося. Меру пресечения для злоумышленника определит суд.
По информации сотрудников краевого управления СК РФ, в правоохранительные органы поступило сообщение от родственников о пропаже ребенка еще в октябре 2014 года. Спустя месяц ее бездыханное тело с признаками сексуального насилия было найдено в русле реки Кума.
Как предполагает следствие, в день пропажи малолетней девочки мужчина пришел в гости к ее отцу, с которым начал распивать алкогольные напитки. Воспользовавшись тем, что хозяин жилплощади ненадолго отлучился, злоумышленник заманил его дочь в безлюдное место, где изнасиловал, а впоследствии задушил. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый выбросил труп ребенка в вышеназванную реку.
Сообщается, что задержанный активно сотрудничает со следственными органами, он уже дал все показания и рассказал об обстоятельствах случившегося. Меру пресечения для злоумышленника определит суд.
Автор: Валерия Орлова